Наступ ЗСУ може розтягнутися на місяці: на Заході пояснили, з чим це пов’язано

На Заході поки що не поспішають з оцінкою успішності контрнаступу ЗСУ

Українські військові після початку своїх наступальних дій змогли просунутися щонайменше на сім кілометрів углиб окупованих територій та звільнити від російських загарбників щонайменше чотири населені пункти.

Як повідомляє Sky News, таку оцінку дали неназвані західні офіційні особи у розмові з журналістами.

За їхніми словами, росіяни добре підготувалися до наступу ЗСУ та облаштували потужні оборонні позиції, через що швидкого просування України поки що не спостерігається.

При цьому вони переконані, що дії українців не є розвідкою боєм, оскільки йдеться про масштабне переміщення бойової техніки та особового складу.

"Просування повільне через мінні поля і перешкоди, які вони (українські війська, — ред.) зустрічають, але це те, чого ми й очікували. Вони продовжуватимуть просуватися вперед", — повідомили західні чиновники.

Вони зазначають, що поки що йдеться про перші дні українського контрнаступу. Однак оскільки швидше за все цей етап війни розтягнеться на кілька місяців і характеризуватиметься затяжними та виснажливими боями, то говорити, чим він закінчиться поки що рано.

Як повідомлялося раніше, Маляр раніше повідомила, що навіть під час наступальних дій українські війська зазнають в рази менших втрат, ніж російські окупанти.