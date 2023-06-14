У Міноборони розповіли про втрати ЗСУ під час контрнаступу: деталі

У Міноборони попередили, що росія нагнітатиме хвилю фейків про втрати України

Українські захисники під час наступальних дій зазнали в рази менших втрат, ніж російські окупанти.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону українських новин.

За її словами, жодна зі сторін під час війни не розкриватиме статистику власних втрат, оскільки це дозволить противнику планувати свої подальші дії.

Водночас заступниця голови МОУ наголосила, що протягом усієї повномасштабної війни Україна зазнає значно менших втрат, ніж росіяни, а також привела порівняння втрат за тиждень на двох основних напрямках наступу — "Хортиця" та "Таврія".

"Щодо "Хортиці" – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів. Якщо говорити про "Таврію" – там загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас", — сказала Маляр.

При цьому вона зазначила, що окупанти зараз нагнітатимуть тему втрат, щоб деморалізувати українське суспільство, вдарити по мобілізації та підняти дух росіян.

Як повідомлялося раніше, боєць 47 механізованої бригади Валерій Маркус емоційно звернувся до українців та закликав їх не тягнути російську дезінформацію про втрати ЗСУ в українське інформаційне поле.