Не лише заради пропаганди: Маляр пояснила, навіщо росія бреше про втрати України

Жодна сторона розкривати свої втрати у війні не стане

Окупанти поширюють неправдиві цифри про втрати України у війні не лише заради пропаганди, а й для того, щоб отримати точніші цифри від української сторони.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону українських новин.

За її словами, жодна війна не може обійтися без втрат, а будь-яку техніку можна знищити, проте росіяни навмисно надають завищені цифри, щоб отримати від українських офіційних осіб точніші дані.

"У них складно з розвідкою на нашій території. І, наприклад, якщо вони кажуть, що знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію ", — сказала Маляр.

Вона нагадала, що жодна сторона не розкриватиме даних про свої втрати, оскільки це є одним із правил війни. Тому до будь-якої подібної інформації з російської сторони варто ставитися спокійно, оскільки, швидше за все, це є провокацією.

Як повідомлялося раніше, боєць 47 механізованої бригади Валерій Маркус емоційно звернувся до українців та закликав їх не тягнути російську дезінформацію про втрати ЗСУ в українське інформаційне поле.