Контрнаступ розпочався, але йде непросто? В Міноборони відреагували на чутки у західних ЗМІ

На повідомлення про втрати ЗСУ були змушені відреагувати і до Міноборони

Західні ЗМІ кажуть, що контрнаступ ЗСУ нібито вже розпочався, але йде він тяжко. У Міноборони України довелося пояснити заяви про "високі" втрати.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними Bloobmerg, контрнаступ ЗСУ міг нібито розпочатися ще 4 червня і він уже приносить перші плоди у вигляді "певного просування" на півдні.

"Український контрнаступ почався. З 4 червня українські війська ведуть наступ уздовж лінії зіткнення. Це спрямовано на те, щоб утримати російські сили на місці та виявити слабкі місця", — заявив старший науковий співробітник із наземних бойових дій у лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі.

При цьому, стверджується в матеріалі, разом із просуванням ЗСУ могли зазнати і "значних" втрат. Але, як вважають у Американському Інституті вивчення війни, це цілком очікувано.

"На початковому етапі українські втрати можуть бути найбільшими", — йдеться у повідомленні.

Також експерти вважають, що "Контрнаступ навряд чи розгорнеться як єдина масштабна операція. Ймовірно, він складатиметься з безлічі заходів у різних місцях різного розміру та інтенсивності протягом багатьох тижнів".

У Білому домі також заявили, що збільшення втрат ЗСУ є очікуваним явищем. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначає, що це може відбуватися через збільшення інтенсивності та масштабів боїв у ході контрнаступних операцій.

На повідомлення про втрати ЗСУ були змушені відреагувати і у Міноборони.

"Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати – це люди. І, на жаль, ще не створили військової техніки, яку неможливо знищити", — каже заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас у відомстві дали зрозуміти, що цифри, які подають росіяни, є завищеними.

"Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території, є ще способи витягування потрібноі інформації через вкидування в інфо простір провокацій. Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Приміром через спонукання до виправдання та спростувань. Для цього закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми обурюючись почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них", — зазначають у МО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що Маляр зробила гучні заяви щодо настання ЗСУ.