"Не ведіть себе як шакали": відомий військовий Маркус емоційно звернувся до українців (відео)

Українські воїни йдучи в наступ, зазнають втрат в рази менше, ніж росіяни в обороні

Зазнаючи поразки на полі бою, росіяни вигадують фейки та проводять ІПСО (інформаційно-психологічні операції) з метою деморалізувати українців. Вони брешуть про все — наші та свої втрати, знищену техніку ЗСУ та багато іншого, а деякі українці "тягнуть" все це в наш інфопростір, несвідомо граючи на руку ворогу.

Головний сержант 47 механізованої бригади Валерій Маркус звернувся до українців з емоційним закликом не допомагати росіянам розповсюджувати брехню та розвінчав її.

Він зазначив, що у той час, як росіяни заявляли, що у бригаді 350 убитих, насправді було 5. Українські воїни в йдучи в наступ, зазнають втрат в рази менше, ніж росіяни в обороні.

За його словами, тільки за 12 червня окупанти привезли до Токмака більше 100 своїх вбитих За кілька днів знищено більше 15 російських танків, 2 "Сонцепеки", БМП та інше — навіть складно порахувати.

"Щодо наших людей: хлопці 47 бригади, бійці "Магури" **ашаться що леви … і не смійте писати жодного кривого слова про цих людей… Майте повагу — не маєте що сказати по ділу, краще промовчати … Цим людям потрібна ваша підтримка, не ведіть себе як шакали, не добивайте людей, людям важко, але вони воюють… Допомагайте, або мовчіть", — звернувся Маркус до українців, які розносять російську брехню.

Маркус додав, що ще один фейк пропаганди рф — що наших військових нібито "посилають на м'ясо" — це суцільна брехня.

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Нагадаємо, раніше Валерій Маркус розповів, скільки, на його думку, триватиме повномасштабна війна з російськими окупантами.