Чим контрнаступ ЗСУ обернеться для росії: Зеленський дав чітку відповідь

Новини з фронту останніми днями президент назвав позитивними, але важкими

На Заході вважають, що контрнаступ ЗСУ ще не розпочався. Водночас, президент України вважає, що успішні дії Сил оборони нашої країни, які вже відбуваються на фронті, можуть призвести до програшу росії у війні.

Таку думку Володимир Зеленський озвучив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News. За його словами, новини з передової загалом позитивні, але дуже важкі.

Український президент наголосив, що від контрнаступу ЗСУ залежатиме результат війни. Чим успішніше він буде, тим швидше закінчиться війна.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для росії програш Україні в цій кампанії (контрнаступу – ред.), я сказав би, фактично означає програш у війні", — зазначив глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни бояться контрнаступу ЗСУ та масово перекидають техніку на південь. Супутникові знімки показують, що у Запорізькій області суттєво збільшилась кількість бойової авіації росіян.

Водночас, в Офісі президента наголосили, що не варто чекати швидких результатів від контрнаступу ЗСУ. На деяких ділянках фронту Україна просувається вперед, але інших подробиць поки що не стали розкривати.