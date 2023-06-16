Война — день 478: ВСУ успешно атакуют, а россияне паникуют из-за дефицита воды в Крыму

Оперативно о главном 16 июня

Российские войска непрерывно обстреливают Украину уже 478 дней. Но, несмотря на это, ВСУ на фронте продолжают наступать и двигать врага. По словам Анны Маляр, по всем направлениям Силы обороны продвинулись вглубь на километр, а в Генштабе уточнили наиболее горячие направления на фронте сегодня. Кроме того, до россиян только начали доходить последствия подрыва Каховской ГЭС. По их подсчетам, вода в Крыму закончится в ближайшие месяцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Испания передаст Украине 20 БТР, полевой госпиталь и 4 отремонтированных Leopard 2, — Минобороны страны.

00:00 Еще одна страна готова обучать украинских пилотов на американских истребителях F-16. Речь идет о Дании, сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью каналу TV2. Обучени будет проходить на датской базе ВВС Скрюдструп в Южной Ютландии. Таким образом в "авиационной коалиции" уже восемь стран, которые готовы предоставить свою помощь.

С данными за 13 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 475: ВСУ продвигаются несмотря на попытки оккупантов сдержать наступление

О том, что происходило 14 июня, читайте в материале: Война — день 476: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении и на Юге

Как обстояли дела 15 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 477: ВСУ атакуют по нескольким направлениям, а оккупанты перебрасывают войска к фронту