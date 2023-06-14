Война — день 476: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении и на Юге

Оперативно о главном 14 июня

Противостояние Украины российскому широкомасштабному вторжению продолжается. Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление и постепенно продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях. В отместку оккупанты не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов артиллерией, авиацией и ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 россия продолжает пользоваться иностранными технологиями и компонентами для производства своих ракет. Их обнаружили в одной из ракет, которая ударила по Кривому Рогу, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что происходило 11 июня, читайте в материале: Война — день 473: вода постепенно уходит с затопленной Херсонщины, ВСУ "дают прикурить" оккупантам на Юге

Подробно узнать о главных событиях 12 июня можно в публикации: Война — день 474: ВСУ наступают на Донетчине, юг Украины "разгребает" последствия затопления

С данными за 13 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 475: ВСУ продвигаются несмотря на попытки оккупантов сдержать наступление