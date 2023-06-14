Контрнаступление ВСУ продолжается сразу на нескольких направлениях: свежие карты боев

Украинские военные продолжают контрнаступление

Контрнаступление ВСУ продолжается сразу на нескольких направлениях, в то время как враг продолжает наносить удары по мирным украинским городам.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки, оккупанты начали передислокацию своих войск.

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает попытки полной оккупации Луганской и Донецкой областей — за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

Бои в Луганской и Харьковской областях

В течение 13 июня враг был активен в районе Белогоровки, Раздоловки и Веселого. В остальном ситуация в Харьковской и Луганской областях без изменений.

Бои в Донецкой области

Наши защитники продолжают продвижение на северном и южном флангах Бахмута, где также были зафиксированы попытки оккупантов проводить контратаки.

По данным Минобороны Украины, вчера наши военные продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища и на 200 м в направлении Торецка.

Также отмечается, что оккупанты начали стягивать на восток Украины дополнительные силы из Херсонской области. Известно о прибытии чеченских подразделений "Ахмат" на линию Авдеевка-Донецк.

13 июня оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. В частности, враг пытался отбить Макаровку и проводил безуспешные действия во Времовке.

Ситуация в южных областях Украины

В Минобороны сообщали, что ВСУ продвинулись на Бердянском направлении на 500-1000 метров, нашим защитникам удалось освободить около 3 квадратных километров территории.

13 июня бойцы ВСУ также провели успешные наземные атаки на западе Запорожской области. В частности, были атаки в районе Пятихаток и Дорожнянков, бои продолжаются к югу от Орехова и вблизи Лобкового.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента говорят, что Украина в ходе контрнаступления рассчитывает освободить всю свою территорию, включая и оккупированный Крымский полуостров. При этом там дали понять, что эта кампания не будет быстрой.