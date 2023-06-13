Быстрых результатов не будет: у Зеленского назвали конечную цель контрнаступления Украины

Некоторые контрнаступательные действия уже ведутся

У Зеленского пояснили, что конечной целью контрнаступления, отдельные действия которого уже могла активизировать Украина, является освобождение всех украинский территорий, в том числе и Крыма. При этом, это не будет быстрой кампанией.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова зама главы ОП Игоря Жовкву.

В комментарии журналистам чиновник подтвердил, что действительно некоторые контрнаступательные действия уже ведутся, но не стал вдаваться в подробности.

"Он также стремился развеять любые ожидания, что кампания достигнет быстрых результатов, заявив, что Украине может потребоваться много месяцев для достижения своих целей. В том же духе он напомнил, что это не первое контрнаступление Украины — имея в виду успешные наступления украинской армии в сентябре и октябре, когда российские войска были вытеснены из Харьковской области и северной части Херсонской области", — говорится в материале.

Он также добавил, что нынешний удар вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией и, что если Украина хочет добиться успеха, то ей нужны западные партнеры, которые поставят больше артиллерии и боеприпасов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские защитники продвигаются сразу на двух направлениях.

Также мы сообщали, что ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области.