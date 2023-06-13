Война — день 475: ВСУ продвигаются несмотря на попытки оккупантов сдержать наступление

Оперативно о главном 13 июня

Бои против российских захватчиков продолжаются на протяжении 475 дней. ВСУ достигли успехов под Авдеевкой, а также на Запорожском и Донецком направлениях, где оккупантов удалось выбить из ряда населенных пунктов. При этом продвижение украинских защитников также фиксируется и в районе Бахмута, хотя россияне и пытаются проводить контратаки, чтобы сдержать натиск Сил обороны Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 На Запорожском направлении во время ракетной атаки был ликвидирован российский генерал-майор, начальник штаба 35 общевойсковой армии сергей горячов

00:00 В россии зафиксирован вылет 9 стратегических бомбардировщиков, которые направляются к пусковым рубежам. Ожидается, что они могут совершить запуск ракет с 1:00 до 3:00.

О том, что происходило 10 июня, читайте в материале: Война — день 472: россияне бегут на юге, Украина продолжает ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС

Подробно узнать о главных событиях 11 июня можно в публикации: Война — день 473: вода постепенно уходит с затопленной Херсонщины, ВСУ "дают прикурить" оккупантам на Юге

С данными за 12 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 474: ВСУ наступают на Донетчине, юг Украины "разгребает" последствия затопления