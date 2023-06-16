Дома рассыпались как игрушечные: последствия ракетного удара по Киевщине, фото

В Киевской области есть разрушения в результате удара 16 июня

В результате ракетного удара по Киевщине 16 июня в одном из районов области были повреждены частные дома.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его информации, в результате инцидент на месте начался пожар, есть пострадавшие.

"На месте работает полиция, медики и ГСЧС. Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях!" — написал он.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице разрушений в результате удара нет.

В пресс-службе Воздушных сил Украины сообщили, что для сегодняшней атаки на Украины противник использовал аэробалистические и крылатые ракеты, в также разведывательные беспилотники. В частности, было сбито 6 вражеских "Кинжалов".

Ранее "Телеграф" писал о том, что сегодня в Украину с визитом прибыла делегация глав африканских государств, которые хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому свой план по урегулированию войны. Атака оккупантов пришлась в момент, когда члены африканской делегации находились в Киевской области. На такое "совпадение" уже отреагировали пользователи социальных сетей.