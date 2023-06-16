Враг отбил село под Бахмутом, а ВСУ продвинулись на востоке и юге: свежие карты боев в Украине

Российские войска захватили село Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута)

Идут 478-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, они атакуют на четырех направлениях и имеют ограниченные успехи вблизи Бахмута. Украинские силы продвигаются почти по всей линии фронта, имеют результаты на востоке и юге.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия россияне бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 26 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

15 июня российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты без успеха наступали вблизи Стельмаховки, Выемки и Веселого.

Луганская и Харьковская области

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска усилили огонь на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Донбасс

Украинские войска продолжили контратаки на северном и южном флангах Бахмута. Спикер Генштаба Украины Александр Штупун заявил, что украинцы провели успешные контратаки в районе Раздоловки-Краснополевки (13-16 км к северу от Бахмута) и Берховки-Ягодного (2-4 км к северу от Бахмута).

Бахмутское направление

Сергей Череватый заявил, что за последние две недели во время контратак близ Бахмута украинские войска отвоевали 16 квадратных километров территории.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне перекидывают резервы по херсонскому направлению в район Бахмута.

Донецкая область

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута и завоевали определенную территорию на 15 июня. Геолокационные кадры показывают, что российские войска захватили Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) по состоянию на 14 июня.

Генштаб Украины заявил, что российские войска вели безуспешные наступления вблизи Орехово-Василовки, Ягодного, Берховки и Раздолевки.

Генштаб ВСУ также сообщил, что россияне без успеха наступали вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (11 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

Российские и украинские войска 15 июня совершали наступательные действия на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты совершили неудачное наступление на Водяное.

В частности, пресс-центр украинской Таврической группировки войск 15 июня сообщил, что украинские войска продвинулись до одного километра в районе Угледара, а бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска продолжают продвижение в этом районе.

Запорожская область

Российские источники утверждали, что 15 июня украинские силы проводили ограниченные диверсионно-разведывательные действия на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Херсонская и Николаевская области

Российские источники утверждали, что Украина в ночь с 14 на 15 июня совершила атаку беспилотников на оккупированный Крым.

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