В США хотят выделить средства на долгожданное оружие для Украины

Закупка оружия будет проходить по программе USAI, то есть закупаться напрямую у производителя

В США выделят средства на закупку для ВСУ ракет ATACMS, переговоры о поставках которых ведутся по меньшей мере с лета прошлого года.

Об этом говорится в проекте закона США о расходах на оборонительные нужды в 2024 финансовом году (начинается в октябре 2023 года).

Отмечается, что на закупку этого вооружения собираются выделить не менее 80 миллионов долларов по программе Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Комитет поручает министру обороны провести брифинг для комитетов Конгресса по обороне не позднее 31 декабря 2023 года о ходе использования USAI для закупки и наличия ATACMS для Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.

Как известно ракеты ATACMS это боеприпасы, которые используются легендарными РСЗО HIMARS и их более тяжелым вариантом M270 MLRS. Этот тип ракет способен наносить удары по целям, расположенным на расстоянии в 300 километров, в то время как уже известный в ВСУ снаряд GMLRS способен бить на расстояние до 84 километров.

Согласно данным из открытых источников, стоимость одной ракеты ATACMS составляет около 1-1,5 млн долларов.

Стоит отметить, что это будет не первым образцом дальнобойного ракетного вооружения, который Запад передал Украине. В этом плане первой была Великобритания, которая передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow, способная бить на 250 километров, а следом за ней на передачу подобного оружия намекнула Франция.

Кроме того, в Германии в мае тоже зазвучали передать призывы передать крылатые ракеты TAURUS KEPD, с дальностью поражения до 500 километров.