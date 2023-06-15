ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Запорожском направлении: свежие карты боев в Украине

Украинские войска продвинулись на флангах Бахмута как минимум на 200-500 метров

Идут 477-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска ведут контрнаступательные операции и продвигаются на нескольких участках фронта. Оккупанты вынуждены вводить в бой резервы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне наиболее активны на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях — продолжаются бои, в течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

14 июня оккупанты атаковали на Купянском направлении и к югу от Кременной. Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что они нанесли семь наземных ударов по украинским позициям на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне без успеха наступали вблизи Веселого и Раздолевки.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на флангах Бахмута на 200-500 метров.

Бахмутское направление

Сергей Череватый заявил, что интенсивность боевых действий в районе Бахмута несколько снизилась, и сообщил, что регулярные российские подразделения, в том числе ВДВ, продолжают разворачиваться в районе Бахмута, чтобы захватить прежние позиции "вагнеровцев".

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели наступательные действия северо-западнее Бахмута в районах Ягодного, Берховки и Орехово-Василовки и на юго-запад в районе Ивановского и Белой Горы, успеха не имели. Кроме того, россияне безуспешно наступали в направлении Авдеевки и Марьинки.

"Южная ось"

Анна Маляр сообщила, что за предыдущие сутки украинские войска продвинулись на запорожском направлении на 300-350 метров. Украинские официальные лица также отмечали, что продолжаются бои вблизи Макаровки.

Российские источники заявляли, что российские войска ввели резервы к югу от Великой Новоселки, чтобы остановить украинское продвижение в этом районе, и что войска РФ сейчас контратакуют к югу и юго-западу от Макаровки.

Запорожская область

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что украинские силы сохраняют контроль над Макаровкой.

14 июня украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжали сражаться с российскими войсками вблизи Новоданиловки и Новопокровки.

Херсонская и Николаевская области

Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне перебросили на аэродром в Бердянске Запорожской области еще 20 вертолетов, до этого их было только 7.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 15 июня опять устроили обстрел Украины. Серия взрывов в частности прозвучала в Днепропетровской области и Харькове.