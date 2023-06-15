Украина вновь подверглась российским ударам: что известно

Россияне запустили дроны и ракеты по Украине

Оккупанты в ночь на 15 июня опять устроили обстрел Украины с использованием дронов и крылатых ракет. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровской области и Харькове.

Как информируют мониторинговые группы, речь идет о семи стратегических бомбардировщиках Ту-95, которые около 1:55 запустили ракеты из Каспийского региона.

Согласно предварительным расчетам, если пуск был не имитацией, то ракеты войдут в воздушное пространство Украины в 3:00 — 4:20.

Вместе с тем южные и восточные области подверглись налету дронов-камикадзе. Сообщается, что около 0:50 не менее пяти взрывов слышали в Днепропетровской области.

Спустя час серия взрывов была слышна в Харькове. По предварительной информации речь идет о работе ПВО, о пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Согласно последним данным, 11 мирных жителей из-за этой атаки погибли, еще десятки получили ранения.

В ночь на 14 июня россияне ударили из моря по Одессе из-за чего пострадали склад, учебное заведение, бизнес-центр, жилищный комплекс и другие объекты гражданской инфраструктуры. Известно о 13 пострадавших и трех погибших.