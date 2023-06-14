Бизнес-центр стал грудой мусора: в Одессе продолжают ликвидировать последствия обстрела (фото, видео)

Власти Одессы собирают всю информацию, чтобы оценить ущерб от атаки россиян

После ночного обстрела Одессы в городе до сих пор ликвидирует последствия. Напомним, что из-за российских ракет пострадали склад, учебное заведение, бизнес-центр, жилищный комплекс и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как выглядят места прилета показали в Telegram-канале "Одесса. Официально". По состоянию на вечер 14 июня известно о 13 пострадавших и трех погибших.

В ночь на 14 июня враг выпустил в сторону Одессы четыре крылатых ракеты "Калибр". Ликвидация последствия на проспекте Шевченко длится весь день. Коммунальные службы убирают осколки, остатки поврежденных окон и автомобилей, поваленные ветки и куски деревьев. Также на месте ЧП развернули городской оперативный штаб.

"Прежде всего, мы очистили от обломков проезжую часть, после этого взялись за прилегающую к дому территорию. Работает техника КП "Городские дороги", КП "Горзелентрест", КП "Одесгорсвет", КП "Одесгорэлектротранс", департамента муниципальной безопасности, санитарную уборку обеспечивают работники КП "ЖКС "Фонтанский" и УК "Сервис плюс". В то же время проводим обследование пострадавших квартир, собираем обращения от граждан, составляем акты, чтобы можно было оценить причиненный ущерб и оказать необходимую помощь", — отметила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

На кадрах с места происшествия видно, что ступеньки в пострадавшем бизнес-центре усеяны осколками стекла, перекрытия разрушены, стены выбиты, а с потолков свисают остатки освещения и декора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как знаменитосли отреагировали на обстрел Одессы. В своих соцсетях Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Александр Педан и другие гневно высказались в адрес россиян.