"Сколько боли эти нелюди несут на нашу землю": знаменитости отреагировали на ракетный удар по Одессе
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Звезды в социальных сетях показывают, как выглядит "русский мир"
В ночь на 14 июня российские оккупационные войска обстреляли "Калибрами" Одессу, в результате удара погибли трое человек, более десяти получили ранения. Украинцы сочувствуют семьям погибшим и стараются показать всему миру, какой террор россия совершает на территории нашего государства.
Украинские знаменитости также отреагировали на трагедию и начали распространять в Instagram фотографии, где показаны последствия ракетного удара по курортному городу, отмечая, что чувствуют невыносимую боль.
Популярная певица Надежда Дорофеева в Insta-stories опубликовала видео, показав масштабы разрушений, вызванных взрывной волной. Исполнительница указала, что обстрелы забрали жизнь троих человек, а 13 были ранены.
Сочувствие семьям погибшим и пострадавшим проявила телеведущая Леся Никитюк, опубликовав фотографии поврежденного бизнес-центра и жилого дома, написав, что не понимает, почему россияне направили туда свои ракеты.
Украинский телеведущий Александр Педан показал на снимках, как спасатели в Одессе помогают пострадавшим и разбирают завалы, отметив, что для того, чтобы отомстить оккупантам, нужно больше денег перечислять на потребности ВСУ.
Певец Владимир Дантен также отреагировал на трагедию, разместив в сети разрушенный одесский бизнес-центр и написал всего три слова: "Одесса. Калибр. Подонки".
Украинская артистка Настя Каменских показала на видео масштабы разрушений в Одессе и оставила надпись: "Сколько боли эти нелюди несут на нашу землю".
"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Слава Каминских устроила в сети языковой скандал. Артистка сказала, что не вернется в Украину.