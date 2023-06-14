"Сколько боли эти нелюди несут на нашу землю": знаменитости отреагировали на ракетный удар по Одессе

Звезды в социальных сетях показывают, как выглядит "русский мир"

В ночь на 14 июня российские оккупационные войска обстреляли "Калибрами" Одессу, в результате удара погибли трое человек, более десяти получили ранения. Украинцы сочувствуют семьям погибшим и стараются показать всему миру, какой террор россия совершает на территории нашего государства.

Украинские знаменитости также отреагировали на трагедию и начали распространять в Instagram фотографии, где показаны последствия ракетного удара по курортному городу, отмечая, что чувствуют невыносимую боль.

Популярная певица Надежда Дорофеева в Insta-stories опубликовала видео, показав масштабы разрушений, вызванных взрывной волной. Исполнительница указала, что обстрелы забрали жизнь троих человек, а 13 были ранены.

Дорофеева отреагировала на удар по Одессе

Сочувствие семьям погибшим и пострадавшим проявила телеведущая Леся Никитюк, опубликовав фотографии поврежденного бизнес-центра и жилого дома, написав, что не понимает, почему россияне направили туда свои ракеты.

Реакция Леси Никитюк на удар по Одессе

Украинский телеведущий Александр Педан показал на снимках, как спасатели в Одессе помогают пострадавшим и разбирают завалы, отметив, что для того, чтобы отомстить оккупантам, нужно больше денег перечислять на потребности ВСУ.

Педан прокомментировал ракетный обстрел Одессы

Певец Владимир Дантен также отреагировал на трагедию, разместив в сети разрушенный одесский бизнес-центр и написал всего три слова: "Одесса. Калибр. Подонки".

Дантес отреагировал на атаку по Одессе

Украинская артистка Настя Каменских показала на видео масштабы разрушений в Одессе и оставила надпись: "Сколько боли эти нелюди несут на нашу землю".

Каменских прокомментировала удар по Одессе

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Слава Каминских устроила в сети языковой скандал. Артистка сказала, что не вернется в Украину.