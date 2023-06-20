У мира завышенные ожидания: Резников оценил ход контрнаступления ВСУ

В Украине рассказали, чем нынешнее контрнаступление отличается от Харьковской и Херсонской операций

В Украине и мире наблюдаются завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ, однако нынешняя ситуация не похожа на ту, которая была в прошлом году.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью "Настоящее время".

"Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать: "О, сейчас наши победят! А ну давай, чего это вы не побеждаете?! Улю-лю!" Так не работает", — отметил министр.

По его словам, завышенные ожидания могли возникнуть из-за событий Харьковской и Херсонской операций, когда российские войска посыпались и отступили с огромных территорий.

При этом Резников напомнил, что с Херсонской операцией все было несколько медленнее, чем с Харьковской, поскольку там были совсем другие условия.

"Поэтому сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятная", — отметил министр и добавил, что ВСУ в отличие от российской армии не использует тактику мясорубки.

Напомним, ранее Резников рассказывал, когда Украина сможет получить истребители западного образца и в чем проблема с их передачей.