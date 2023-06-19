Накрывали целые колонны оккупантов: Залужный показал эпичное видео освобождения Пятихаток

Россияне бегут с нашей земли

Сегодня, 19 июня, в Украине официально подтвердили освобождение села Пятихатки, что в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпичное видео, как это происходило.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пост Залужного.

Главком рассказал, что в освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В распоряжении наших героев были беспилотники, танки и другое тяжелое вооружение.

Как можно увидеть на опубликованном видео, российских захватчиков уничтожали и с воздуха, и с земли. Использовали мощные системы разминирования и накрывали целые вражеские колонны артиллерией и огнем противотанковых систем.

По словам бойцов, россияне убежали из Пятихаток, но оставили для ВСУ приятные "подарки": своих солдат для пополнения обменного фонда Украины, технику и боеприпасы.

Напомним, что всего с начала активизации контрнаступтелных операций ВСУ освободили уже восемь населенных пунктов, среди них: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое Нескочное и Пятихатки.

Ранее мы писали о том, ВСУ развивают контрнаступление на одном из направлений.