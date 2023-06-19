ВСУ развивают контрнаступление на одном из направлений: свежие карты боев
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Украинские военные имеют успехи в южных областях
Удары украинской армии и наших партизанов продолжаются по позициям российских оккупантов в тылу, где вчера прогремел мощнейший взрыв под Геническом. При этом защитники Украины успевают вести оборонительные действия на других направлениях.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
В то же время Генштаб в утренней сводке пишет, что за сутки враг провел 59 авиационных ударов и более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ударов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Бои в Харьковской и Луганской областях
На этих направлениях враг проводил ограниченные попытки наступления, на что своими атаками также отвечали и ВСУ.
В частности, враг атаковал в районе Берестового, Новоселовского, Белогоровки и Спорного.
Бои на Донбассе
В районе Бахмута зафиксированы обоюдные ограниченные наземные удары.
В российском военном руководстве сообщали об отраженной атаке ВСУ вблизи Майорска. В то же время, по данным Генштаба, у врага были безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Также враг пытался атаковать вблизи Орехово-Василовки, Ступочки, Угледара и Водяного.
В Минобороны рф сообщали, что российские войска якобы отбили наши атаки в окрестностях Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки.
Бои на юге Украины
ВСУ продолжают контрнаступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.
Российские источники сообщали о якобы отраженных атаках в районе Новодонецкого, Ровнополья и Новодаровки.
По данным мониторингов, украинские бойцы пробились в районе западной части Пятихаток, также ВСУ продолжали наступательные операции к югу от Орехова.
В то же время российские силы начали перебрасывать дополнительный личный состав и тяжелую военную технику из районов Новой Каховки к линии фронта в Запорожской области.
За минувшие сутки были нанесены удары по пунктам сосредоточения российской силы в Херсонской области, где был уничтожен российский склад боеприпасов в Геническом районе.
Ранее "Телеграф" писал о том, что думают американские генералы о контрнаступлении ВСУ.