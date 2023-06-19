ВСУ развивают контрнаступление на одном из направлений: свежие карты боев

Украинские военные имеют успехи в южных областях

Удары украинской армии и наших партизанов продолжаются по позициям российских оккупантов в тылу, где вчера прогремел мощнейший взрыв под Геническом. При этом защитники Украины успевают вести оборонительные действия на других направлениях.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

В то же время Генштаб в утренней сводке пишет, что за сутки враг провел 59 авиационных ударов и более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ударов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Бои в Харьковской и Луганской областях

На этих направлениях враг проводил ограниченные попытки наступления, на что своими атаками также отвечали и ВСУ.

Бои в Харьковской и Луганской областях

В частности, враг атаковал в районе Берестового, Новоселовского, Белогоровки и Спорного.

Бои на Донбассе

В районе Бахмута зафиксированы обоюдные ограниченные наземные удары.

Бои за Бахмут

В российском военном руководстве сообщали об отраженной атаке ВСУ вблизи Майорска. В то же время, по данным Генштаба, у врага были безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Также враг пытался атаковать вблизи Орехово-Василовки, Ступочки, Угледара и Водяного.

Бои на Донбассе

В Минобороны рф сообщали, что российские войска якобы отбили наши атаки в окрестностях Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки.

Бои на юге Украины

ВСУ продолжают контрнаступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

Бои в Запорожской области

Российские источники сообщали о якобы отраженных атаках в районе Новодонецкого, Ровнополья и Новодаровки.

По данным мониторингов, украинские бойцы пробились в районе западной части Пятихаток, также ВСУ продолжали наступательные операции к югу от Орехова.

В то же время российские силы начали перебрасывать дополнительный личный состав и тяжелую военную технику из районов Новой Каховки к линии фронта в Запорожской области.

За минувшие сутки были нанесены удары по пунктам сосредоточения российской силы в Херсонской области, где был уничтожен российский склад боеприпасов в Геническом районе.

Бои в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал о том, что думают американские генералы о контрнаступлении ВСУ.