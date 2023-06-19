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ВСУ радуют новостями: значительно продвинулись на одном из направлений, уничтожили много техники и оккупантов

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинские военные продвинулись на одном из направлений
Украинские военные продвинулись на одном из направлений. Фото Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач

Украинским военным вновь удалось продвинуться на Таврическом направлении в результате успешных штурмовых действий, а также уничтожить более двух рот противника.

Об этом сегодня, 19 июня, в своем Telegram-канале сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, ВСУ уничтожили и повредили 47 единиц военной техники российских оккупантов, в частности:

  • 3 танка;
  • 9 единиц БМП;
  • 2 БпЛА "Орлан-10";
  • 2 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam";
  • 4 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";
  • БМ-21 "Град";
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б;
  • 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";
  • зенитный ракетный комплекс "С-300";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук", РЭБ "Поле-21".

Также украинские воины уничтожили шесть мест хранения боеприпасов захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ освободили населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпичное видео освобождения этого села.

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#Украина #Контрнаступление #Продвижение #ВСУ