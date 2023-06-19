ВСУ радуют новостями: значительно продвинулись на одном из направлений, уничтожили много техники и оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач

Украинским военным вновь удалось продвинуться на Таврическом направлении в результате успешных штурмовых действий, а также уничтожить более двух рот противника.

Об этом сегодня, 19 июня, в своем Telegram-канале сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, ВСУ уничтожили и повредили 47 единиц военной техники российских оккупантов, в частности:

3 танка;

9 единиц БМП;

2 БпЛА "Орлан-10";

2 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam";

4 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";

БМ-21 "Град";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б;

2 гаубицы 2С19 "Мста-С";

зенитный ракетный комплекс "С-300";

зенитный ракетный комплекс "Бук", РЭБ "Поле-21".

Также украинские воины уничтожили шесть мест хранения боеприпасов захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ освободили населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпичное видео освобождения этого села.