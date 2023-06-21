Зеленський назвав путіна "королем", але у кремлі не будуть цьому раді

Зеленський не розуміє, як такі слова може вимовляти президент

Президент України Володимир Зеленський відповів російському диктатору володимиру путіну на його заяви про те, що глава нашої держави нібито "ганьбить єврейський народ".

Про це пише ВВС.

Зеленський вважає, що путін не до кінця розуміє свої слова, а також порівняв російського лідера з Адольфом Гітлером.

"Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера", — сказав Зеленський, додаючи, що "Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити".

Президент також подякував миру за осуд слів путіна та підтримку на свою адресу.

"Мені було важливо почути реакцію миру, і я вдячний за підтримку", - каже Зеленський.

Нагадаємо, що цю дивну заяву путін виголосив на "Міжнародному економічному форумі" у Санкт-Петербурзі, який, до речі, більше нагадував шабаш.

Раніше ми писали, що путін провів зустріч з російськими "військорами", де видав потік божевілля про війну, втрати й цілі кремля. "Телеграф" тоді зібрав добірні "перли" російського диктатора.