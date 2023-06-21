"Это не голливудский фильм": Зеленский прокомментировал "медленное" контрнаступление

Атака ВСУ уже приносит свои плоды

Владимир Зеленский прокомментировал "несколько медленное" контрнаступление ВСУ. Глава государства отметил, что Украина будет продвигаться на поле боя так, как сочтет нужным.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Журналисты пишут, что президент Украины подтвердил, что прогресс на поле "медленнее", чем хотелось бы некоторым. Но обратил внимание, что реальная жизнь это не голливудский фильм и ждать результатов здесь и сейчас не стоит.

"На карту поставлены жизни людей", — подчеркивает Зеленский.

Он напомнил, что контрнаступление уже приносит свои плоды — освобождены восемь населенных пунктов в двух областях. Однако эти победы даются не просто, в том числе, потому что россияне заминировали огромные территории.

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", — сказал президент, добавляя, что "Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины".

Глава государства также подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, но сказал, что в конечном итоге целью является членство в оборонительном альянсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший узник кремля Олег Сенцов, которые сейчас принимает участие в боях за Украину, рассказал о ходе контрнаступления.

Также мы сообщали, что сейчас ВСУ одновременно атакуют и обороняются на нескольких направлениях.