Заняли рубеж, но понесли потери: воюющий на фронте Сенцов рассказал о наступлении ВСУ

Подразделение режиссера сейчас воюет на запорожском направлении

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, бывший узник кремля Олег Сенцов сейчас защищает Украину от российских оккупантов с оружием в руках. Его рота принимает участие в контрнаступлении ВСУ, она заняла рубеж, но понесла потери в людях и технике.

Об этом Сенцов рассказал в Facebook.

"Это был очередной трудный день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли выбраться. Война за нашу землю продолжается. Вечная слава тем, кто погиб, освобождая Украину от захватчиков!", — написал Сенцов.

Добавим, что несколькими днями ранее, 12 июня, он рассказал, что его подразделение сейчас воюет на запорожском направлении, где ведет тяжелые бои. Тогда же режиссер сообщил, что получил повышение на фронте: теперь он по званию младший лейтенант.

Напомним, Олег Сенцов — крымчанин, он занимал активную проукраинскую позицию, за что был арестован российскими силовыми структурами в оккупированном Крыму и 25 августа 2015 года приговорен по сфабрикованному обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года режиссера вернули в рамках обмена. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину.

Как сообщал "Телеграф", по информации Генштаба ВСУ, украинские силы продвигаются по нескольким направлениям, в частности имеют успех на Мелитопольском и Бердянском.