Контрнаступление ВСУ может быть приостановлено? Что пишут западные аналитики

Пауза не означает окончания контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть приостановлено на некоторое время. Это необходимо для того, чтобы военные могли пересмотреть свою тактику будущих операций.

Информация об этом появилась в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам руководителя Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, в ближайшие семь дней наступления воинов ВСУ не произойдет.

В то же время Wall Street Journal писал, что украинские защитники в последние дни уже приостановили контрнаступательные действия, поскольку украинское командование пересматривает дальнейшую тактику боевых действий.

"Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Ранее в ISW отмечали, что Украина еще не направляла большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения", — сообщают аналитики.

Также специалисты ISW подчеркнули, что оперативные паузы — это обычное явление в крупных наступательных операция и они вовсе не означают окончания контрнаступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американские генералы высказали свое мнение насчет контрнаступления ВСУ. Они считают, что украинские военные еще не нанесли свой главный удар.