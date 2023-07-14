Війна — день 506: ЗСУ отримали нові боєприпаси і поступово просуваються
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
У п’ятницю, 14 липня, українські військові продовжують відбивати спроби штурму російських військових та повільно, але вірно просуватися на фронті. Хоча Пентагон не поспішає передавати такі необхідні винищувачі F-16, Збройні сили України, за деякими даними, вже могли отримати довгоочікувані касетні боєприпаси, що може прискорити темпи контрнаступу.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:30 У російському Воронежі пролунав сильний вибух.
Тим часом у низці областей України повітряна тривога у зв'язку із ракетною загрозою.
00:00 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила підсумки 13 липня на фронті:
- ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, ЗСУ стримали ворога, важкі бої продовжуються;
- на південному фланзі Бахмутського напряму є просування з боями, на північному фланзі ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції;
- на Мелітопольському та Бердянському напрямках йде наступальна операція, на напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
Декларацію про гарантії безпеки для України, яку узгодили на саміті НАТО у Вільнюсі лідери "Великої сімки" (G7), підтримали ще шість країн — Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція, розповів у вечірньому зведенні президент Володимир Зеленський.
З даними за 11 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 503: ЗСУ тиснуть на Півдні, а у Литві стартує саміт НАТО
Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 504: ЗСУ змінюють тактику контрнаступу, а у Литві йде другий день саміту НАТО
Інформацію за 13 липня дивіться за посиланням: Війна — день 505: ЗСУ тиснуть на півдні і просуваються біля Бахмута