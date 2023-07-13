У Пентагоні зробили обнадійливу заяву про касетні боєприпаси для України

Касетні боєприпаси ну застосовуватимуться ЗСУ проти мирного населення

У Пентагоні підтвердили, що ЗСУ вже отримали касетні боєприпаси, про що раніше заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський. Подробиць про цей рахунок не повідомляється.

Про це повідомила журналіст Politico Лара Селігман. Крім того, інформацію підтвердило видання CNN з посиланням на прес-конференцію начальника оперативного управління Об’єднаного штабу генерал-лейтенанта Дугласа Сімса.

"Наразі в Україні є касетні боєприпаси", — заявив Дуглас Сімс.

Він також сказав, що Україна "не зацікавлена у застосуванні касетних боєприпасів поблизу цивільного населення, на відміну від росіян". Більше жодних подробиць постачання цього озброєння не повідомлялося.

"Росіяни застосовували цю зброю проти мирних жителів у громадянських громадах, що суттєво відрізняється від того, що мають намір робити українці. Вони мають намір використовувати касетні боєприпаси у тактичній обстановці, проти росіян, а не проти мирних жителів", — сказав Сімс.

Нагадаємо, що сьогодні в інтерв’ю CNN бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський, який командує угрупуванням військ "Таврія", анонсував цю інформацію. Він додав, що Україна поки що не застосовувала касетних боєприпасів, але впевнена, що ці снаряд змінять ситуацію на фронті. У росії раніше почали погрожувати Україні продовжити використовувати касетні боєприпаси по ЗСУ, якщо ті почнуть використовувати їх на фронті.

Також "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси. У Міноборони України дали докладне пояснення.