Дякую Байдену: Зеленський пояснив, чому Україні необхідні касетні снаряди

Президент наголосив, що надання Україні касетних боєприпасів відновлює справедливість

Президент України Володимир Зеленський подякував главі США Джо Байдену за рішення про передачу Україні касетних боєприпасів та заявив, що це "про справедливість".

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Про кластерні (касетні, – ред.) снаряди. Є моменти, коли ми не співпадаємо з американськими партнерами, але тут я окремо хочу подякувати президенту, знаю, що не всі люди в Конгресі підтримують це. Але це про справедливість. росія постійно використовує кластерні снаряди, на нашій землі, постійно. Ми збираємось використовувати їх суто по військових цілях, суто на території України. Має бути справедливість. Як ми можемо захищатись? Це справедливість, ми маємо захищатись", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні не вистачає також далекобійної зброї, цей дефіцит нікуди не подівся, і глава держави підійматиме й це питання.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, Україну не запросили до Альянсу, але наша країна отримала додаткову військову допомогу від кількох країн. Про деякі позиції відомо вже зараз — "Patriot" до мінідронів.