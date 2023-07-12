Від "Patiot" до мінідронів: кілька країн дають нову важливу зброю Україні

Ряд країн оголосили про нові пакети військової допомоги

На саміті НАТО у Вільнюсі, що проходить 11-12 липня, Україна не отримала запрошення до Альянсу, але отримала додаткову військову допомогу. Про деяку з неї відомо вже зараз.

Так, за словами президента України Володимира Зеленського, Канада пообіцяла нашій країні допомогу бронетехнікою.

"Є потужні домовленості", — каже глава держави.

При цьому про які саме машини йдеться не уточнюється.

Також президент офіційно підтвердив інформацію про новий масштабний пакет допомоги для України від Німеччини.

"Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору! Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багаторічної підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал усім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави також провів переговори з прем'єр-міністром Австралії. Підсумком став "потужний оборонний пакет, який включає 30 "Бушмастерів (бронеавтомобілі — Ред.)".

А Міністерство оборони Норвегії заявило про передачу до ЗСУ партії крихітних дронів Black Hornet.

"Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень… Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів ", – оголосив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Нагадаємо, про підсумкову заяву НАТО щодо України на саміті у Вільнюсі ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, що президент України назвав три речі, які обговорить на саміті НАТО.