Благодарю Байдена: Зеленский объяснил, почему Украине необходимы кассетные снаряды

Президент подчеркнул, что предоставление Украине кассетных боеприпасов восстанавливает справедливость

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена за решение о передаче Украине кассетных боеприпасов и заявил, что это "о справедливости".

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"О кластерных (кассетных, – ред.) снарядах. Есть моменты, когда мы не совпадаем с американскими партнерами, но здесь я отдельно хочу поблагодарить президента, знаю, что не все люди в Конгрессе поддерживают это. Но это о справедливости. россия постоянно использует кластерные снаряды, на нашей земле, постоянно. Мы собираемся использовать их сугубо по военным целям, сугубо на территории Украины. Должна быть справедливость. Как мы можем защищаться? Это справедливость, мы должны защищаться", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине также не хватает дальнобойного оружия, этот дефицит никуда не делся, и глава государства будет поднимать и этот вопрос.

Напомним, как сообщал Телеграф, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, Украину не пригласили в Альянс, но наша страна получила дополнительную военную помощь от нескольких стран. О некоторых позициях известно уже сейчас — от "Patriot" до минидронов.