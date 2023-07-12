От "Patiot" до минидронов: несколько стран дают новое важное оружие Украине

Ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи

На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля, Украина не получила приглашение в Альянс, но получила дополнительную военную помощь. О некоторой из неё известно уже сейчас.

Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Канада пообещала нашей стране помощь бронетехникой.

"Есть мощные договоренности", — говорит глава государства.

При этом о каких именно машинах идет речь не уточняется.

Также президент официально подтвердил информацию о новом масштабном пакете помощи для Украины от Германии.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора! Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы. Длительные программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется простором безопасности и мира", – отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства также уже провел переговоры с премьер-министром Австралии. Итогом стал "мощный оборонный пакет, который включает 30 "Бушмастеров".

А Министерство обороны Норвегии заявило о передаче в ВСУ партии крохотных дронов Black Hornet.

"Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований… Сейчас мы передаем Украине 1000 новых наборов", – объявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, об итоговом заявлении НАТО по Украине на саммите в Вильнюсе вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что президент Украины назвал три вещи, которые обсудит на саммите НАТО.