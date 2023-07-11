Шольц подтвердил: Германия передает Украине новые Patriot, танки и снаряды

Германия остается в списке стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку

Германия планирует предоставить Украине военную помощь, общая стоимость которой составит 700 миллионов евро. О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда во вторник, 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Подготовку новой партии вооружения для Украины подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Уже известно, что пакет будет включать в себя следующую технику:

25 танков "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЭМ Bergepanzer 2;

20 тысяч артснарядов 155-мм;

5 тысяч дымовых снарядов.

Отмечается, что этой помощью Германия хочет показать, что она остается среди тех стран, которые продолжают оказывать наибольшую поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Напомним, что в середине мая текущего года Германия объявила о передаче Украине самого большого в истории пакета военной помощи. В него вошли танки, бронетранспортеры, гаубицы, системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, беспилотники, боевые машины и множество другой техники, необходимой ВСУ на фронте.