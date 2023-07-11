Шольц подтвердил: Германия передает Украине новые Patriot, танки и снаряды
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Германия остается в списке стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку
Германия планирует предоставить Украине военную помощь, общая стоимость которой составит 700 миллионов евро. О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда во вторник, 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
Подготовку новой партии вооружения для Украины подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Уже известно, что пакет будет включать в себя следующую технику:
- 25 танков "Leopard" 1A5;
- 40 БМП "Marder" 1A3;
- 2 ЗРК "Patriot";
- 5 БРЭМ Bergepanzer 2;
- 20 тысяч артснарядов 155-мм;
- 5 тысяч дымовых снарядов.
Отмечается, что этой помощью Германия хочет показать, что она остается среди тех стран, которые продолжают оказывать наибольшую поддержку Украины во время полномасштабной войны.
Напомним, что в середине мая текущего года Германия объявила о передаче Украине самого большого в истории пакета военной помощи. В него вошли танки, бронетранспортеры, гаубицы, системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, беспилотники, боевые машины и множество другой техники, необходимой ВСУ на фронте.