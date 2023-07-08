Как Украина будет использовать кассетные боеприпасы: пояснение от Минобороны

Украина и россия по-разному используют кассетные боеприпасы

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за то, что решили передать Украине кассетные боеприпасы. Такой тип вооружения, по его словам, поможет скорее деоккупировать территории и спасет жизни воинов.

Об этом он написал в своем Twiter. Вместе с тем Резников подчеркнул, что Украина намерена соблюдать все подписанные и ратифицированные международные гуманитарные конвенции, защищая свою территорию (ст. 51 Устава ООН).

Министр обороны отметил, что россия также использует кассетные боеприпасы, но делает это неизбирательно. Он напомнил, что в феврале-марте 2022 года Харьков регулярно обстреливался российскими кассетными боеприпасами. Украина же намерена бить исключительнО по позициям оккупантов.

"Наша позиция проста – мы должны освободить временно оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей. Для этого нужно нанести урон врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинских людей мы сможем спасти", – отметил Резников.

Он добавил, что для Украины в приоритете жизни солдат, которые защищают страну, поэтому наша страна будет стараться максимально их сохранить, "используя все доступное летальное оружие".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что две страны в Европе против передачи кассетных юоеприпасов Украине. Их представители напомнили, что этот вид вооружения запрещен на международном уровне.