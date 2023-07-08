Як Україна використовуватиме касетні боєприпаси: пояснення від Міноборони

Україна та росія по-різному використовують касетні боєприпаси

Глава Міноборони України Олексій Резніков подякував США за те, що вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Такий тип озброєння, за його словами, допоможе деоккупувати території і врятує життя воїнів.

Про це він написав у своєму Twiter. Водночас Резніков підкреслив, що Україна має намір дотримуватися всіх підписаних та ратифікованих міжнародних гуманітарних конвенцій, захищаючи свою територію (ст. 51 Статуту ООН).

Міністр оборони зазначив, що росія також використовує касетні боєприпаси, але робить це невибірково. Він нагадав, що у лютому-березні 2022 року Харків регулярно обстрілювався російськими касетними боєприпасами. Україна ж має намір бити винятково по позиціях окупантів.

"Наша позиція проста – ми повинні звільнити тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього потрібно завдати шкоди ворогові – військовим злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупували наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українських людей ми зможемо врятувати", – зазначив Резніков.

Він додав, що для України у пріоритеті життя солдатів, які захищають країну, тому наша країна намагатиметься максимально їх зберегти, "використовуючи всю доступну летальну зброю".

Раніше "Телеграф" розповідав, що дві країни в Європі проти передачі касетних юоеприпасів Україні. Їхні представники нагадали, що цей вид озброєння заборонений на міжнародному рівні.