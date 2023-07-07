Касетні боєприпаси для України: вже дві країни ЄС проти, а у США зробили уточнення

У США назвали терміни постачання касетних боєприпасів в Україну

Після того, як у США почалися розмови про те, щоб передати Україні касетні боєприпаси, деякі країни виступили проти. Їхні представники заявили, що побоюються загрози для цивільного населення.

Так, перед початком прес-конференції ОБСЄ щодо зміни клімату міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг висловив свою думку. За його словами, у країни чітка позиція щодо цього.

"Ми одна з країн, які перебувають в авангарді процесу роззброєння. Ця зброя, ці боєприпаси заборонені на міжнародному рівні, тому що їх принцип дії схожий на протипіхотні міни", — заявив Шалленберг.

Аналогічну думку висловила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, ФРН не постачатиме Україні заборонені боєприпаси.

"Для нас, як сторони, що підписала [заборону на використання касетних боєприпасів], діє угода, укладена в Осло", — пояснила вона журналістам.

Інші європейські країни поки не виступили проти. Як повідомляє The New York Times, постачання касетних боєприпасів із США до України будуть тимчасовими і займуть не більше року (крайній термін – весна 2024 року) Анонімні американські чиновники наголосили, що для США це вимушений крок, який буде припинено, коли на Заході наростять виробництво артилерійських снарядів.

Джо Байдену дали таку рекомендацію кілька чиновників, зокрема й державний секретар Ентоні Блінкен. Навіть Держдеп США, який раніше виступав категорично проти передачі касетних боєприпасів, змінив свою думку. Усі чиновники зійшлися на тому, що в них немає іншого вибору зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білому Домі зробили заяву на рахунок касетних боєприпасів, а міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував.