Проти передачі касетних припасів: Human Rights Watch видала знущальну реакцію, українці відповіли

На тлі обговорень передачі касетних боєприпасів Україні Human Rights Watch приголомшила мережу своїм постом

Міжнародна організація Human Rights Watch опублікувала скандальний ост про наслідки війни у майбутньому, звинувачуючи росію та Україну в цьому, але водночас ніяк не відреагувала на обстріл російськими окупантами житлового будинку у Львові.

Відповідний пост було опубліковано на сторінці організації, яка займається захистом прав людей, у Twitter. У ньому HRW описують страшну долю дітей у майбутньому, які зіштовхнуться із наслідками війни. Йдеться про гіпотетичного хлопчика та дівчинку восьми років, які випадково натраплять на касетні боєприпаси.

"Рік 2034. 8-річних хлопчика і дівчинки навіть не було в живих під час війни, але тепер вони її жертви, тому що військові багато років тому використовували касетні боєприпаси", — йдеться у повідомленні.

У коментарях під цим постом вже ціла хвиля обурень. Користувачі мережі не задоволені тим, що організація мовчить про воєнні злочини росіян, які вдерлися на територію України, обстрілюють її чи не щодня ракетами та вбивають мирне населення.

У коментарях також звернули увагу на той факт, що Human Rights Watch ніяк не відреагувала на підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, що спричинило величезну трагедію, а наслідки після нього розтягнуться на десятки років.

Також деякі звернули увагу, що пост організації опубліковано саме в день, коли росія вчинила черговий злочин, вдаривши по житловому будинку у Львові, вбивши при цьому 10 людей.

Варто зазначити, що саме зараз тривають активні обговорення постачання Україні касетних боєприпасів для боротьби з російськими загарбниками. Протягом тривалого часу влада США була проти такого виду допомоги, проте вже зараз у цьому питанні є очевидні зрушення. Пентагон таки визначив, що касетні боєприпаси будуть корисні для українських військових, особливо проти позицій ворога на полі бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шведська екоактивістка Грета Тунберг відкрито висміяла організацію ООН за її мовчазну реакцію та бездіяльність у відповідь на підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС.