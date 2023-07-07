Против передачи кассетных припасов: Human Rights Watch выдала издевательскую реакцию, украинцы ответили

На фоне обсуждений передачи кассетных боеприпасов Украине Human Rights Watch ошеломила сеть своим постом

Международная организация Human Rights Watch опубликовала скандальный пост о последствиях войны в будущем, обвиняя и россию и Украину в этом, но в то же время никак не отреагировала на обстрел российскими оккупантами жилого дома во Львове.

Соответствующий пост был опубликован на странице организации, занимающейся защитой прав людей, в Twitter. В нем HRW описывают страшную судьбу детей в будущем, которые столкнутся с последствиями войны. Речь идет о гипотетических мальчике и девочке восьми лет, которые случайно наткнутся на кассетные боеприпасы.

"Год 2034. 8-летних мальчика и девочки даже не было в живых во время войны, но теперь они ее жертвы, потому что воюющие военные много лет назад использовали кассетные боеприпасы", — говорится в сообщении.

В комментариях под этим постом уже целая волна негодований. Пользователи сети возмущены тем, что организация молчит о военных преступлениях россиян, которые вторглись на территорию Украины, обстреливают ее едва ли не ежедневно ракетами и убивают мирное население.

В комментариях также обратили внимание на тот факт, что Human Rights Watch никак не отреагировала на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, который привел к огромной трагедии, а последствия после него растянутся на десятки лет.

Также некоторые обратили внимание, что пост организации опубликован именно в день, когда россия совершила очередное преступление, ударив по жилому дому во Львове, убив при этом 10 человек.

Стоит отметить, что именно сейчас идут активные обсуждения поставок Украине кассетных боеприпасов для борьбы с российскими захватчиками. В течение длительного времени власти США были против такого вида помощи, однако уже сейчас в этом вопросе есть явные сдвиги. Пентагон таки определил, что кассетные боеприпасы будут полезны для украинских военных, особенно против окопавшихся позиций врага на поле боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что шведская экоактивистка Грета Тунберг открыто высмеяла организацию ООН за ее молчаливую реакцию и бездействие в ответ на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС.