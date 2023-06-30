Развалины там, где было место с историей: как сейчас выглядит уничтоженное россией кафе в Краматорске (эксклюзивные кадры)
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На место трагедии люди несут цветы и игрушки в память о погибших.
В центре Краматорска возле уничтоженного русскими войсками кафе стихийно возник мемориал. Люди несут цветы и игрушки к пиццерии "Ria Pizza", а также разместили фотографии погибших.
Ракетный удар произошел вечером 27 июня, в результате погибли 12 гражданских и 65 человек получили ранения разной степени.
Среди погибших – 3 ребенка, 7 работников заведения питания, в том числе руководитель пиццерии. Самым молодым жертвам – сестрам-близнецам Анне и Юлии Аксенченко – было 14 лет, а самой старшей – 30 лет.
В городе власти объявили траур: он продлится до конца недели – 30 июня и 1-2 июля.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии в Краматорске. После завершения спасательных работ и разбора завалов, закончившихся только 29 июня, у представителей СМИ появилась возможность побывать внутри. Кадры разрушенного кафе шокируют.
К месту трагедии люди несут цветы и игрушки. Портреты погибших работников пиццерии разместили на декоративных ящиках. Как сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, кафе Ria Pizza было местом с историей, там у каждого жителя Краматорска была своя история. В кафе в основном отдыхала молодежь и дети.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, россияне выпустили ракету из комплекса "Искандер-М" по людной пиццерии "Ria Pizza" в центре Краматорска. Контрразведка СБУ оперативно задержала скорректировавшего ракетный удар агента российских спецслужб.
Известно, что в результате ракетного удара среди пострадавших оказались ужинавшие в пиццерии колумбийцы. В Колумбии уже отреагировали на ранения своих граждан и пообещали направить дипломатическую ноту протеста россии.