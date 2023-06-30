Руїни там, де було місце з історією: як зараз виглядає знищене росією кафе у Краматорську (ексклюзивні кадри)

У центрі Краматорська біля знищенного російськими військами кафе, стихійно виник меморіал. Люди несуть квіти та іграшки до піцерії "Ria Pizza", а також розмістили фотографії загиблих.

Ракетний удар стався ввечері 27 червня, в результаті загинуло 12 цивільних і 65 людей отримали поранення різного ступеню.

Серед загиблих – 3 дитини, 7 працівників закладу харчування, у тому числі керівник піцерії. Наймолодшим жертвам – сестрам-близнючкам Ганні та Юлії Аксенченко – було 14 років, а найстаршій – 30 років.

У місті влада оголосила жалобу: вона триватиме до кінця тижня – 30 червня та 1-2 липня.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці трагедії у Краматорську. Після завершення рятувальних робіт та розбору завалів, які закінчилися лише 29 червня, у представників ЗМІ з'явилася можливість побувати всередині. Кадри зруйногованого кафе шокують.

Знищене російською ракетою кафе-піцерія "Ria Pizza" у Краматорську

Все, що вціліло від кухні

Це місце було популярне серед молоді

До місця трагедії люди несуть квіти та іграшки. Портрети загиблих працівників піцерії розмістили на декоративних ящиках. Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, кафе "Ria Pizza" було місцем з історією, там у кожного жителя Краматорська була своя історія. В кафе переважно відпочивала молодь та діти.

Люди несуть квіти та іграшки до кафе-піцерії "Ria Pizza" у Краматорську

Загиблий Титорук Артур

Колеги та друзі загиблих прийшли на місце трагедії

Ось так виглядає знищене кафе з висоти пташиного польоту

Кафе знаходиться в самому центрі міста

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, росіяни випустили ракету з комплексу "Іскандер-М" по людній піцерії "Ria Pizza" у центрі Краматорська. Контррозвідка СБУ оперативно затримала агента російських спецслужб, який скоригував ракетний удар.

Відомо, що в результаті ракетного удару серед постраждалих опинилися колумбійці, які вечеряли в піцерії. У Колумбії вже відреагували на поранення своїх громадян та пообіцяли направити дипломатичну ноту протесту росії.