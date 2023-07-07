Кассетные боеприпасы для Украины: уже две страны ЕС против, а в США сделали уточнение

В США назвали сроки поставок кассетных боеприпасов в Украину

После того, как в США начались разговоры о том, чтобы передать Украине кассетные боеприпасы, некоторые страны выступили против. Их представители заявили, что опасаются угрозы для гражданского населения.

Так, перед началом пресс-конференции ОБСЕ по изменению климата министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал свое мнение. По его словам, у страны четкая позиция на этот счет.

"Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины", — заявил Шалленберг.

Аналогичное мнение высказала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, ФРГ не будет поставлять Украине запрещенные боеприпасы.

"Для нас, как подписавшей стороны [запрет на использование кассетных боеприпасов], действует соглашение, заключенное в Осло", — пояснила она журналистам.

Остальные же европейские страны пока не выступили против. Как сообщает The New York Times, поставки кассетных боеприпасов из США в Украину займут меньше года — до следующей весны. Анонимные американские чиновники подчеркнули, что для США это вынужденный шаг, который будет прекращен, когда на Западе нарастят производство артиллерийских снарядов.

Джо Байдену дали такую рекомендацию несколько чиновников, в том числе и государственный секретарь Энтони Блинкен. Даже Госдеп США, который ранее выступал категорически против передачи кассетных боеприпасов, изменил свое мнение. Все чиновники сошлись на том, что них нет другого выбора сейчас.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Белом Доме сделали заявление на счет кассетных боеприпасов, а министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал.