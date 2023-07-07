Кассетные боеприпасы для Украины: в Белом доме прояснили вопрос, Резников не остался в стороне

Внутри таких снарядов расположены "кассеты" с суббоеприпасами

Администрация президента США Джо Байдена активно рассматривает вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ВСУ имели широкий спектр боеприпасов для отражения российской агрессии.

Об этом в ходе общения с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в этот момент на этот счет", — коротко сказал он.

Эндрю Бейтс добавил, что США сосредоточены на том, чтобы Украина имела необходимое для защиты от россии вооружение.

"Наш фокус состоит в том, чтобы продолжать оснащение Украины широким спектром боеприпасов, которые они активно используют, смело защищая свою страну и свой суверенитет от незаконного нападения России, военных преступлений и зверств", – подчеркнул он.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, он провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. По результатам общения Резников анонсировал хорошие новости.

"Мы обсудили текущую обстановку на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующей встречей UDCG в формате Ramstein, которая состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО. Также мы рассказали о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями", — написал он в Twitter.

По данным Washington Post, США передадут Украине кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. Они подходят для стрельбы из американских 155-миллиметровых гаубиц.

Как сообщал "Телеграф", по словам высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена, в США уже приняли решение касательно поставки кассетных боеприпасов Украине. Ожидается, что власти страны сделают официальное заявление в ближайшее время. Долго время власти страны были против, однако сейчас ситуация, видимо, изменилась.