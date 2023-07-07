Касетні боєприпаси і не лише: у США оголосили про новий пакет допомоги для України
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Для американського керівництва це було "непростим рішенням"
У США схвалили передачу Україні касетних боєприпасів до артилерії, а також оголосили новий пакет допомоги.
Як повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван журналістам у п’ятницю, у Києві надали письмові гарантії того, що зброя використовуватиметься "дуже обережно" і з мінімальним ризиком для цивільного населення.
При цьому він зазначив, що рішення про передачу касетних снарядів було продиктовано необхідністю підтримувати темпи постачання боєприпасів в Україну, оскільки ЗСУ "вистрілюють тисячі снарядів" за день.
Салліван додав, що це було важким рішенням для США, воно неодноразово переносилося і вимагало розширених консультацій для обговорення потенційної шкоди цивільному населенню.
"Коли ми зібрали все це воєдино, група національної безпеки винесла одноголосну рекомендацію, і президент Байден зрештою вирішив, порадившись із союзниками та партнерами, а також із членами Конгресу, дати цій стратегії просунутися", — додав він.
Касетні боєприпаси стануть частиною нового пакету допомоги на 800 мільйонів доларів, про який також було оголошено 7 липня. Крім них, Україна отримає:
- 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker;
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;
- ракети ППО AIM-7;
- зенітні комплекси Stinger та ПТРК Javelin;
- 31 155-мм гаубиця;
- безпілотні літальні системи Penguin та барражуючі боєприпаси;
- обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя та 28 мільйонів патронів до неї;
- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки.
Як повідомлялося раніше, Австрія та Німеччина виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні, оскільки їхні країни приєдналися до відповідного договору про нерозповсюдження.