Зеленский о саммите НАТО: Не идеально, но ждем еще одного сигнала

Союзники не пригласили Украину в НАТО, но могут согласовать гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита НАТО для Украины. По его мнению, "они позитивные, но не идеальные".

Об этом сказал глава государства на его совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент "Телегрфа".

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это не как бюрократию, а как серьезный фактор для мотивации украинского общества, то для меня, как для президента, это был очень важный момент. Скажу, что есть еще один сигнал. Если сегодня "Большая семерка" согласует гарантии безопасности, это будет очень конкретный сигнал", сказал — Зеленский.

В то же время, отмечает президент, на всех его встречах с международными партерами "уверенно прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что когда будет безопасно на нашей земле".

Также Зеленский отчитался о достижении важных договоренностей относительно оборонных пакетов от союзников. О некоторых из них, к слову, уже стало известно. В частности, мощное новое оружие приезет нам из Германии, Канады и Австралии. Более подробно о том, что и откуда передадут для ВСУ вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, об итоговом заявлении НАТО по Украине на саммите в Вильнюсе вы можете прочитать тут.