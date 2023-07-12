Саммит НАТО: Украина ускорила движение, а россия получила неприятный сигнал

Процесс интеграции Украины в Альянс приобретает новый импульс, говорят эксперты

В Вильнюсе прошел первый день саммита НАТО. Ожидания Киева сбылись только частично. Альянс согласовал совместное коммюнике, в котором назвал россию угрозой и обязался всесторонне поддерживать Украину, защищающую свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ. Но приглашения нашей страны в Альянс не последовало.

Эксперты оценили для "Телеграфа" итоги первого дня саммита, а также ожидания от украинско-натовских отношений в будущем.

Есть привкус разочарования, но нет повода для отчаяния

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что первый день саммита НАТО в Вильнюсе принес Украине довольно ожидаемые результаты.

– Во всяком случае, для экспертов, – уточняет он. – Конечно, у многих украинцев были определенные надежды на приглашение Украины к членству в НАТО. Но давайте оценивать ситуацию реалистично – это было маловероятно. О чем еще перед саммитом говорили большинство серьезных экспертов. Пока будет продолжаться нынешняя большая война между россией и Украиной, НАТО не будет принимать Украину в свои ряды, чтобы избежать рисков прямого военного столкновения с рф, а соответственно, и рисков ядерной войны. Потому приятной для нас сенсации не произошло.

Несмотря на определенный привкус разочарования у многих украинцев и наших друзей за рубежом, Владимир Фесенко не видит повода для отчаяния.

– Решения Вильнюсского саммита НАТО по Украине в любом случае являются (и были бы) промежуточными, – поясняет эксперт. – Вопрос нашего вступления в НАТО будет решен только после завершения нынешней войны, в зависимости от ее результатов. То, что принято по Украине сейчас, соответствует нашей программе-минимум и на данный момент удовлетворительно для нас (хотя мы и хотели гораздо большего). Процесс интеграции Украины в Альянс приобретает новый импульс – это и создание Совета Украина-НАТО, и многолетняя программа поддержки для нашей страны (по сути, это программа оперативно-технической интеграции Украины в НАТО), и изъятие требования о необходимости Плана действий по членству в НАТО для Украины. Это означает, что наше послевоенное движение в НАТО будет ускоренным, хотя и не таким быстрым, как у Финляндии и Швеции.

Надо понимать, продолжает Владимир Фесенко, что нам действительно необходимо провести ряд институциональных и структурных реформ, в том числе и в секторе обороны и национальной безопасности, в процессе нашей интеграции в НАТО. Главное, акцентирует он, что мы уверенно двигаемся по пути евроатлантической интеграции, и это движение даже ускоряется.

– Еще два года назад мы тщетно умоляли наших западных партнеров о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, – напоминает политолог. – А сейчас это уже неактуально, наша ближайшая цель – вступление в Североатлантический альянс. Продолжение и ускорение нашего движения в НАТО – это неприятный сигнал для рф. Но в Кремле все еще надеются, что это движение им удастся остановить. Как правильно отметил президент Зеленский, отсутствие в решениях Вильнюсского саммита НАТО четкого и однозначного сигнала о неизбежности вступления Украины в НАТО дает россии надежду на торги с Западом по этому вопросу.

Но, отмечает эксперт, если мы посмотрим, как развивалась ситуация с евроатлантической интеграцией Украины за последние 15 лет, то увидим позитивную динамику. Особенно, как это ни парадоксально, за время нынешней большой войны между россией и Украиной.

– Именно россия своими агрессивными действиями толкает Украину в сторону НАТО и Запада. Поэтому с высокой степенью вероятности ожидания рф по блокированию вступления Украины в НАТО не оправдаются, – прогнозирует Владимир Фесенко.

Он акцентирует, что в Альянсе существенно увеличилось число стран, которые поддерживают вступление Украины (сейчас это 23 страны – 2/3 от общего числа стран НАТО). Но полного консенсуса еще нет.

– К тому же из-за российско-украинской войны появились колебания у нынешней администрации Белого дома, – подчеркивает политолог. – Однако колебания США и Германии касаются, скорее, тактики, а не стратегии вступления Украины в НАТО. Поэтому нынешняя ситуация в Альянсе гораздо более благоприятная для перспективы вступления Украины в НАТО, чем до 24 февраля 2022 года.

Надежда должна быть не на НАТО

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

– Слишком перегрета, как по мне, история с вступлением Украины в НАТО. Это важно, но не суперкритично на данный момент. Было ясно, что сейчас Украину, которая находится в состоянии войны, никто в Альянс не возьмет. Ведь, условно говоря, если нас сегодня принимают в НАТО, завтра представители стран — участниц Альянса должны ехать на фронт. Воевать с ядерной державой, у которой около шести тысяч боеголовок. У кого-то могут сдать нервишки. И это – конец планете.

Тогда как в случае евроатлантической интеграции Украины всё далеко не закончено. А лишь отложено, отмечает эксперт.

– Напоминаю, что НАТО – военно-политический блок. И если военная его часть в основном поддерживает нас, то с политической – всё далеко не так просто. И – да, это та самая "реал политик", в которую играют взрослые. И нам пора взрослеть, – подчеркивает Иван Ступак. – Из хорошего – мы будем получать ежегодно 500 млн долларов от НАТО на вооружение и реформу. Это вроде бы немного. Но, подчеркиваю, сумму выделяет блок. А помогать нам – так или иначе – будет и каждая страна по отдельности.

По мнению эксперта, на будущее следует понимать, что только мы и наши соседи, в разное время пострадавшие от российской (советской) оккупации и агрессии, готовы себя и друг друга защищать.

– Следует развивать свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Создавать региональные союзы (к примеру, Украина – Польша – страны Балтии + Великобритания). А НАТО – на перспективу, – подчеркивает Иван Ступак. – Должно прийти понимание, что главная наша защита – собственные мощные вооруженные силы и свой ВПК, который должен быть вынесен за пределы городов и расположен под землей, в туннелях (как и склады, ремонтные базы) – в недосягаемости для вражеских ударов.

Говорить о том, что ожидания не оправдались, не совсем корректно

Политолог, медиаэксперт Денис Гороховский напоминает, что еще 6 июля руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов, комментируя ожидания от саммита НАТО, заявил, что "ожидания нашего общества не будут удовлетворены". В целом – это самая четкая характеристика произошедшего, считает эксперт.

– Очевидно, что принятие Украины в НАТО до завершения войны напрямую повлияло бы на ее ход. По сути, Альянс должен был бы полноценно вступить в нее. И все понимали, что никто этого не хочет и не планирует. Поэтому, говорить о том, что ожидания не оправдались, не совсем корректно, так как подобного могли ожидать только наибольшие оптимисты, – поясняет Денис Гороховский.

В то же время, продолжает эксперт, на саммите было еще раз продемонстрировано, что страны Альянса в большинстве своем готовы поддерживать Украину – сколько будет необходимо, причем объемы этой поддержки будут увеличиваться.

– Это важный фактор, – считает Денис Гороховский. – Мы можем сколько угодно критиковать власть других стран за слишком пассивную позицию в вопросе российско-украинской войны, но без их поддержки мы бы не смогли оказать сопротивление агрессору и не только держать оборону более 500 дней, но и вести украинскую "реконкисту".