Блогер, главный редактор "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин объяснил, почему Украине надо попасть в Альянс

Не хочешь в НАТО? Будешь в России. Или в серой зоне, но отбиваясь от России.

Вчера я написал по-доброму. Вижу, многие читатели не вкурили. Ясное дело, хочется в Альянс здесь и сейчас, чисто за подвиги этой войны. А если не можется?

Тогда два варианта. На всех обидеться или идти в НАТО.

Повторюсь, вариантов лишь два. НАТО или РФ. Ну не будет сильной внеблоковой Украины, ведь такая уже была. Итог не понравился. Ведь в то время у нас сильно воровали и внеблоково оружие толкали по цене спичек. Потом был 2014 год.

В НАТО есть страны, хлебнувшие горя. Они нас понимают. И все же соответствовали всем критериям при вступлении.

Не факт, что они точно так же били бы Росармию. Факт в том, что гораздо точнее они выжгли коррупцию и уничтожили некие рудименты совка. Я знаю, о чем говорю. По большей части в НАТО нас понимают те, кто помнит запах советской оккупации.

А есть в Альянсе зажравшиеся страны. Чем западнее, чем дальше от России – тем более расслабленные.

Некоторые не хотят нас брать. Или видят нас частью нового СССР, чтобы столетнему Киссинджеру было проще ориентироваться. Мы им мешаем, потому что выжили. Что с нами делать – они не знают.

Но Украина дает им шанс дое**ться. Сама.

Как? Например, ни**ра не делает с коррупцией. Демонстративно. И лепит вертикаль власти там, где до 2019 года шла децентрализация в реальной трактовке. Ломает работающее. Строит то, что работать не будет.

Украина будто подает сигнал. Если не хочешь пропустить нас в НАТО, вот три вагона поводов. Выбирай любой, хвост трубой.

Если поводы не убрать – Россия нас съест рано или поздно.

Перефразирую. Когда под носом п**дят гуманитарку, а вы идете мимо – это один из поводов. Коррупция редко остается в спичечном коробке. Она растет. Набухает и пускает корни там, где никому до нее нет дела.

Проявите интерес. Это цена существования страны.

Без НАТО нам пи**а. Если хотите в НАТО, этого быть не должно. По крайней мере, заметно. Коррупция есть везде, просто наша ох**ла совсем.

И не вздумайте обижаться на Запад. Сейчас многие побегут месить разочарование на тесте "А вы мне должны". Выиграет от этого не Киев. И не Варшава, и не Брюссель. Куш срубит страна со столицей в Москве.

Такого хотите? Лично я – нет. А что хочу, так это победить, попасть в НАТО и застать распад России.

Кстати, если мы не в НАТО – распада РФ не будет. А на**я. Она будет силы копить для похода на сильную внеблоковую Украину. Не факт, что победит. Но ущерб нанесет.

И вы знаете, кто виноват. В 2022 году мы договорились не трогать власть. Не мешали. Не лезли.

Итог: на армию денег нет, зато Уе*анцев пилит кэш с бизнеса. Там-то денег до пи**ы. Независимые органы власти подмяты под Ермака. А если в облсовете "слуги" не рулят – там раздают повестки. Вот это стандарты хотевших в НАТО?

Нет. Стандарты ох**вших без НАТО.

Тех, кому в НАТО нельзя. Там не сработают схемы, не обилетят фирму-куклу, не позолотят ручку.

Нам в НАТО надо. Власти – видимо, не очень.

Иначе с 2019 года мы коррупцию пи**или бы, а не пилили оборонку и в асфальт деньги закатывали. Асфальт, к слову, на белорусском битуме. Президенту дали еб**шие проценты и подарили парламент, с*ка. Где результат, вашу мать? А вот он.

И кто-то виноват. То ковид мешает, то еще что-то, одни помехи. Только Коле Тищенко за**ись. Жаль, страна – не Коля Тищенко.

У президента все еще контроль над Радой. Удачи, бл*дь – вперед, боритесь с тем, что нас не пускает в НАТО. Вперед и с песней. А то пока правящая партия лидирует по количеству коллаборантов в своих рядах, хотя надо бы в другом.

Читатели, ау. Хватит репостить цитаты великих Зеленских. Эти великие нас в НАТО не довели, пока мы не лезли – видимо, надо помочь.

А если власть не справится, ее заменят. И, если отобьемся от РФ и не попадем на Запад, заменят кроваво.

Ведь вы не представляете, сколько злости вокруг. Праведный гнев. Люди отдают для победы все, чтобы власть снова кого-то назначила виноватым вместо себя. Не знаю, сколько оружия останется на руках после войны. Думаю, много.

Источник: пост Гадюкина в Facebook