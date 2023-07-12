Война — день 504: ВСУ меняют тактику контрнаступления, а в Литве идет второй день саммита НАТО

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают планомерно уничтожать личный состав и боевую технику оккупантов и ведут наступательные действия по меньшей мере на трех направлениях. При этом западные аналитики считают, что ВСУ не будут торопиться с проведением нового этапа контрнаступления, а скорее всего попытаются истощить ресурсы россиян. Тем временем в НАТО пока не торопятся приглашать Украину в свой состав, однако обещают продолжать помогать ей с оружием.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорит, что из-за больших потерь россияне перебросили на первые линии подразделения "кадыровцев". Однако они тоже успели прочувствовать на себе мощь Сил обороны, а потому вряд ли надолго там останутся.

О том, что происходило 9 июля, читайте в материале: Война — день 501: ВСУ развивают наступление на трех направлениях

Информацию за 10 июля, смотрите по ссылке: Война — день 502: ВСУ ведут наступление на ряде направлений, но оккупанты наносят встречные удары

С данными за 11 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 503: ВСУ давят на Юге, а в Литве стартует саммит НАТО