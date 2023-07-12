Зеленський про саміт НАТО: Не ідеально, але чекаємо ще одного сигналу

Союзники не запросили Україну до НАТО, але можуть погодити гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський оцінив результати саміту НАТО для України. На його думку, "вони позитивні, але не ідеальні".

Про це сказав глава держави на його спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент "Телегрфа".

"Щодо запрошення. Я розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми подивимося на це не як бюрократію, а як серйозний чинник для мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Скажу, що є ще один сигнал. Якщо сьогодні "Велика сімка" погодить гарантії безпеки, це буде дуже конкретний сигнал", - сказав Зеленський.

Водночас, зазначає президент, на всіх його зустрічах із міжнародними партерами "впевнено прозвучало, що ми будемо членами НАТО, коли будуть відповідні умови. Я розумію під цим, що коли буде безпечно на нашій землі".

Також Зеленський прозвітував про досягнення важливих домовленостей щодо оборонних пакетів від союзників. Про деякі з них, до речі, вже стало відомо. Зокрема, потужна нова зброя приїде нам з Німеччини, Канади та Австралії. Більш докладно про те, що і звідки передадуть для ЗСУ, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, про підсумкову заяву НАТО щодо України на саміті у Вільнюсі ви можете прочитати тут.