А озброювати рф можна? Китай і Іран проти постачання касетних боєприпасів Україні, пояснили цинічно

МЗС обох країн виступили із засудженням

У країн, які виступають проти передачі Україні касетних боєприпасів, поповнення. Відповідні заяви зробили Іран та Китай.

Так, наприклад, Іран, що забезпечує росію ударними дронами, що прилітають мирними українцями, прокоментував рішення США в цинічній манері.

"Рішення Америки відправити касетні бомби в Україну свідчить про її рішучість продовжити та ускладнити там війну. Це ще один приклад дестабілізуючих дій Америки та експорту зброї без розбору, що сприяє новим вбивствам та руйнуванням", – йдеться у коментарі представника Міністерства закордонних справ країни.

Подібну заяву зробили й у Піднебесній. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Ні назвала постачання касетних боєприпасів – "безвідповідальними".

"Китай зауважив, що відповідне рішення США викликало загальну стурбованість у міжнародній спільноті, і багато країн ясно висловили свою незгоду з ним. Безвідповідальна передача касетних боєприпасів може легко призвести до гуманітарних проблем... Китай завжди вважає, що діалог і переговори є єдиним можливим виходом кризи, і зацікавлені сторони не повинні підливати олії у вогонь, загострювати конфлікти та ще більше посилювати українську кризу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США схвалили передачу Україні касетних боєприпасів до артилерії, а також оголосили про новий пакет допомоги.