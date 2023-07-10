А вооружать рф можно? Китай и Иран против поставок кассетных боеприпасов Украине, объяснили цинично

МИД обеих стран выступили с осуждениям

У стран, которые выступают против передачи Украине кассетных боеприпасов, пополнение. Соответствующие заявления сделали Иран и Китай.

Так, например, Иран, снабжающий россию ударным дронами, что прилетают по мирным украинцам, прокомментировал решение США в циничной манере.

"Решение Америки отправить кассетные бомбы в Украину свидетельствует о ее решимости продолжить и усложнить там войну. Это еще один пример дестабилизирующих действий Америки и экспорта оружия без разбора, что способствует новым убийствам и разрушениям", – говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел страны.

Подобное заявление сделали и в Поднебесной. Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Ни назвала поставки кассетных боеприпасов – "безответственными".

"Китай заметил, что соответствующее решение США вызвало всеобщую озабоченность в международном сообществе, и многие страны ясно выразили свое несогласие с ним. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко привести к гуманитарным проблемам… Китай всегда считает, что диалог и переговоры являются единственным возможным выходом из украинского кризиса, и заинтересованные стороны не должны подливать масла в огонь, обострять конфликты и еще больше усугублять украинский кризис", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии, а также объявили о новом пакете помощи.